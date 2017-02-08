Башкирия в числе регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных

8 февраля 2017 г.

Республика Башкортостан вошла в список регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных по итогам 2016 года – соответствующий рейтинг подготовил Научно-исследовательским финансовым институтом по заказу Минфина России.

Башкирия заняла семнадцатое место среди субъектов страны и четвертое в Приволжском федеральном округе. Республику отметили в таких направлениях как «Внесение изменений в закон о бюджете», «Промежуточная отчетность об исполнении бюджета и аналитические данные» и «Проект бюджета и материалы к нему».