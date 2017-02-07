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7 февраля 2017 г.

Правительству Башкирии предлагают подключиться к поддержке пчеловодства

Правительству Башкирии предлагают подключиться к поддержке пчеловодства

По данным специалистов, сегодня в республике насчитывается 357 тысяч пчелиных семей. Планируется увеличить их число до 480 тысяч.

Об этом говорили в Торгово-промышленной Палате республики.

Предыдущая версия концепции развития пчеловодства принималась в 2012 году. В нынешней - есть намерения увеличить объем товарного меда более чем в полтора раза к уровню 2011 года. Есть сложности у производителей из-за климатических условий, которые не позволяют придерживаться заданных темпов роста. Также рассматриваются предложения об усилении государственной поддержки пчеловодов.

- Было внесено предложение: создать межведомственную рабочую группу по подготовке программы развития пчеловодства, включающую государственную поддержку пчеловодов. Сначала мы представим ее на суд экспертного сообщества (пчеловодов, переработчиков), а потом передадим в правительство республики на рассмотрение. Второй вопрос касался того, что на территории республики отсутствуют испытательные лаборатории, отвечающие требованиям международных стандартов. В соответствии с техническим регламентом таможенного союза должны быть проведены исследования меда, на основе которых выдавались бы сертификаты и разрешения. У нас в республике такого нет, поэтому мед отправляется в Москву и другие регионы. Из регионального бюджета на это планируется выделение денег. Мед будет исследоваться на 16 показателей, которые содержатся в техническом регламенте. Зашел разговор и о разрозненности пчеловодов. Нужно какое-то общественное объединение, которое будет лоббировать их интересы на уровне муниципальных образований, правительства республики, - подчеркнула вице-президент ТПП РБ Елена Артемова.         

Эльвира Азметова
Теги: пчеловоды, правительство республики
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