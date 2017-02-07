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7 февраля 2017 г.
Минземимущества Башкирии выставило на аукцион «Баштранссигнал»
Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии проводит очередной аукцион. В числе лотов оказался «Баштранссигнал», специализирующийся на оказании услуг по эксплуатации дорог. Цена вопроса 66,27 млн. рублей, шаг аукциона — 3,31 млн рублей.
Аукцион состоится 14 марта. Заявки принимаются до 3 марта. До этого лот на торги не выставлялся.
Уставный капитал предприятия составляет 113,54 млн. рублей. На начало 2016 года стоимость чистых активов оценивалась в 30,8 млн. рублей.
Светлана Куликова
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