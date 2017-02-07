Минземимущества Башкирии выставило на аукцион «Баштранссигнал»

7 февраля 2017 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии проводит очередной аукцион. В числе лотов оказался «Баштранссигнал», специализирующийся на оказании услуг по эксплуатации дорог. Цена вопроса 66,27 млн. рублей, шаг аукциона — 3,31 млн рублей.

Аукцион состоится 14 марта. Заявки принимаются до 3 марта. До этого лот на торги не выставлялся.

Уставный капитал предприятия составляет 113,54 млн. рублей. На начало 2016 года стоимость чистых активов оценивалась в 30,8 млн. рублей.