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7 февраля 2017 г.

Минземимущества Башкирии выставило на аукцион «Баштранссигнал»

Минземимущества Башкирии выставило на аукцион «Баштранссигнал»

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии проводит очередной аукцион. В числе лотов оказался «Баштранссигнал», специализирующийся на оказании услуг по эксплуатации дорог. Цена вопроса 66,27 млн. рублей,  шаг аукциона — 3,31 млн рублей. 

Аукцион состоится 14 марта. Заявки принимаются до 3 марта.  До этого лот на торги не выставлялся. 

Уставный капитал предприятия составляет 113,54 млн. рублей. На начало 2016 года стоимость чистых активов оценивалась в 30,8 млн. рублей. 

Светлана Куликова
Теги: экономика и бизнес, аукционы, торги, Башкирия
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