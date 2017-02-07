В Сибае построят оптовый логистический центр для производителей сельскохозяйственной продукции

7 февраля 2017 г.

В столице Зауралья построят оптовый логистический центр для сельхозпроизводителей, совмещенный с электронной торговой площадкой. Функционировать он будет на производственной базе первого действующего центра оптовых торгов. Идейным вдохновителем проекта выступает выпускница Школы российской политики, уроженка Сибая Лилиана Ишкуватова. Стоит сразу оговориться, что на сегодняшний день подобной торговой площадки в регионе не существует.

- Центр способен решить сразу несколько стратегически важных задач. В частности, в регионе отсутствует единая база производителей, не налажена цепочка взаимодействия между ними. С появлением центра покупатели смогут находить необходимый товар в нужном объеме по принципу «Единого окна». Представьте, все производители Зауралья на одной площадке. Здесь вам и выгодная цена, любой объем продукции, получение комплексных услуг, решение вопросов логистики, размещение заказов на поставки. У большинства производителей низкая юридическая, предпринимательская и экономическая грамотность. Придя в наш Центр, производитель сможет получить консультации, маркетинговые услуги. Также он сможет пройти обучение, по запросу ему предоставят результаты аналитических исследований. Каждый производитель испытывает трудности в продаже сырья, а не готовой продукции. Фасовочные и перерабатывающие производства позволят создавать рабочие места, увеличить число производств, развивать экономический потенциал Зауралья. Еще одна проблема, которая решится с появлением Центра – отсутствие крупных логистических центров. Концентрация производителей в одном месте создаст благоприятные условия для улучшения качества транспортных услуг, развития инфраструктуры и повышение уровня ведения бизнес, - рассказала Лилиана.

На реализацию проекта, а она будет проходить в четыре этапа, необходимо 425 млн. рублей. Все обязательства планируется восполнить за счет средств инвестора.

- Первый этап позади, с 2013 по 2016 год, была проведена немалая работа. Проводятся сделки, заключены партнерские договора с производителями и покупателями, оказываются услуги для партнеров. Создана бизнес и производственная площадка, собрана команда проекта, разработан бренд бук, запущен сайт, - пояснила автор проекта.

Лилиана уверена, что с появлением Центра деловая активность Зауралья возрастет. Об этом будут говорить новые рабочие места, будет создана конкурентоспособная продукция.

Что мы получим на выходе: завод по переработке, логистике и фасовке овощей, фруктов и ягод, электронную торговую площадку, производство собственной упаковки, научно-исследовательское сельхозпроизводство, ценрализированное предоставление аутсорсинговых услуг, развитие лесоперерабатывающих производств, развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Центр будет предоставлять услуги по переработке и хранению сельхозпродукции, услуги электронной торговой площадки, логистические и консалтинговые услуги, научно - практические разработки для сельхозпроизводителей.

По мнению экспертов, проект имеет уникальную бизнес модель и реализует ряд направлений комплексной программы экономического развития Зауралья.