Башкирия повторно выставила на торги Янаульскую типографию

6 февраля 2017 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии повторно выставила на аукцион «Янаульскую городскую типографию». Стартовая цена пакета определена в 3,1 млн. рублей. Шаг аукциона – 5% от начальной цены.

Торги назначены на 10 марта. Заявки принимаются до 28 февраля.

Напомним, что это уже не первая попытка республики продать данный лот. Предыдущий аукцион не увенчался успехом ввиду отсутствия заявок.

Уставный капитал составляет 2,5 млн. рублей. Стоимость чистых активов предприятия на начало 2016 года оценивалась в 3,1 млн руб.