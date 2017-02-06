У Уфы появился седьмой город-побратим

6 февраля 2017 г.

У Уфы появился побратим: Астана. Договор об установлении дружеских отношений подписали мэр Уфы Ирек Ялалов и аким Астаны Асет Исекешев. Об этом сообщили в пресс-службе города.

- У жителей Казахстана и Башкортостана очень много общего. Я думаю, Астана и Уфа будут тесно сотрудничать во всех сферах, активно обмениваться опытом в области культуры и спорта, в области развития города, использования новых технологий, и, конечно в экономической сфере, - сказал Асет Исекешев.



Подписание данного соглашения, как считают специалисты, будет способствовать развитию новых перспективных и инновационных форм сотрудничества. В частности, города смогут сотрудничать в вопросе развития транспортной системы.

- Уверен, что подписание Меморандума о побратимстве между нашими городами послужит развитию прямых контактов между представителями бизнеса, - отметил Ирек Ялалов.

Астана стала седьмым городом, с которым породнилась Уфа. В этом списке числится турецкая Анкара, германский Галле китайский Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй.