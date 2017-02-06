В Башкирии откроется еще пять Центров делового сопровождения бизнеса

6 февраля 2017 г.

В этом году в Башкирии откроется еще пять Межрайонных центров делового сопровождения бизнеса. Здесь начинающие бизнесмены смогут получить консультации, а также юридическую и бухгалтерскую помощь.

За каждым Центром будут закреплены определенные районы и города.Так, за центром в г.Кумертау закреплены Миякинский, Стерлибашевский, Федоровский, Мелеузовский, Куюргазинский районы и г. Кумертау. За центром в с. Исянгулово: Кугарчинский, Зилаирский, Зианчуринский, Баймакский, Хайбуллинский районы. За центром в с.Караидель: Аскинский, Балтачевский, Караидельский, Татышлинский районы.

Подобные Центры уже функционируют в Караидели и Кумертау, на подходе - Белебей Белорецк и Нефтекамск. Все услуги оказываются бесплатно в рамках реализации государственной программы Развитие и поддержка малого предпринимательства в Республике Башкортостан.