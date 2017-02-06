В Башкирии планируют увеличить число предпринимателей

6 февраля 2017 г.

В Башкортостане продолжают поиски решений проблем заполнения новых рыночных ниш. В качестве примера можно привести проект по разработке маркетинговых карт.

В этом году нововведение заработает для 50 муниципалитетов региона. Эксперты ждут хороших показателей — рост числа новых предпринимателей.

Напомним, первые маркетинговые карты были апробированы для Кигинского, Белокатайского, Салаватского и Дуванского районов.

Справка:

Маркетинговые карты содержат в себе информацию об экономическом состоянии района.