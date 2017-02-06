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6 февраля 2017 г.
В Башкирии планируют увеличить число предпринимателей
В Башкортостане продолжают поиски решений проблем заполнения новых рыночных ниш. В качестве примера можно привести проект по разработке маркетинговых карт.
В этом году нововведение заработает для 50 муниципалитетов региона. Эксперты ждут хороших показателей — рост числа новых предпринимателей.
Напомним, первые маркетинговые карты были апробированы для Кигинского, Белокатайского, Салаватского и Дуванского районов.
Справка:
Маркетинговые карты содержат в себе информацию об экономическом состоянии района.
Светлана Куликова
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