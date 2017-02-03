В Уфе предприниматели - инвалиды представили свои бизнес проекты

3 февраля 2017 г.

12 предпринимателей, среди которых есть как действующие, так и начинающие рассказали о своих бизнес-проектах потенциальным инвесторам. Интересный момент, многие из бизнесменов - это люди с ограничеснными возможностями здоровья.



Так, супруги Алексей и Елена Барсуковы из Уфы представили проект диетической кондитерской «Diet Candi», где вся продукция предназначена для людей, предпочитающих диетические сладости. Это больные диабетом, аллергики, кормящие или беременные женщины, а также те, кто придерживается диеты, желая похудеть. Уфимка Татьяна Селезнева презентовала сервисный центр «Альтер» по ремонту средств реабилитации (инвалидных колясок) и мелкой бытовой техники. Светлана Таксанова из Мечетлинского района открыла частный центр детского времяпрепровождения «Улыбка», куда готова принимать и детей-инвалидов.

Гульнара Нафикова из Уфы стала автором и руководителем проекта «Уник-арт» по производству и реализации изделий художественного творчества и народных промыслов, где все мастера – люди с ограниченными возможностями здоровья. Анастасия Лапшина (Уфа) реализует проект детского сада для детей с особенностями питания «Кедр», где малышам готовят блюда без аллергенов. Юлия Федорова (Уфа) наладила производство и оптовую реализацию сумок, рюкзаков и чехлов из экологически чистого материала «Ufa Bag» и тоже трудоустраивает людей с ограниченными возможностями здоровья. Тимур Сиражетдинов презентовал проект контактного зоопарка и зону активного отдыха для детей. Его проект уже действует в Уфе и готов к открытию в Екатеринбурге. Альбина Юлина из Белорецка представила проект мастерской по ремонту бытовой техники, где также будет использоваться труд инвалидов.

Роза Сайфуллина из Уфы занимается продвижением идеи «Родовые поместья», в связи с чем разработала проект одноименного фестиваля, пропагандирующего здоровый образ жизни, проживание в естественной среде обитания, на природе. Светлана Быкова из Салавата создала проект «Город мечты» для молодежи своего города, где молодые люди могли бы реализовать себя, в том числе в качестве предпринимателей. Рустем Якупов из Дуванского района намерен развивать этнотуризм на северо-востоке Башкирии, для чего он разработал проект «Юрта-24». Юрты будут устанавливаться возле местных достопримечательностей и вдоль трасс для размещения туристов и гостей республики.

Альбина Абдуллина рассказала о своем проекте – благотворительном магазине «БлагоДарю», куда поступают вещи от населения для детей и взрослых. Сейчас ее проект нуждается в финансовой поддержке, так как выручки от продажи вещей не хватает даже на аренду помещения, между тем потребность в таком магазине велика.

Презентация прошла в рамках Клуба социальных предпринимателей состоялась в видео защиты выпускников программы «Акселератор социальных проектов», инициированной Центром инноваций социальной сферы РБ. Свои проекты представили



В жюри вошли министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов, заместитель руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Марат Газизов, заместитель начальника Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Тамара Пушкарева и другие.

Как отметила руководитель ЦИСС РБ Ирина Абрамова, это уже второй выпуск участников программы «Акселератор социальных проектов». Первый состоялся в мае 2016 года, тогда было презентовано 7 проектов.

Участники второго набора под руководством менторов занимались акселерацией своих проектов с сентября прошлого года, и сегодня готовы представить их на суд экспертов. Проекты относятся к разным сферам деятельности, но все они имеют ярко выраженную социальную направленность.

В ходе презентации проектов члены экспертной комиссии высказали свои соображения по поводу реализации разработок, а также предложили конкретную помощь. Так, супруги Барсуковы нашли инвестора в лице Алексея Щербацкого. Наталья Чибрикина готова предоставить автору проекта «Уник-арт» место для размещения изделий мастеров в одном из кафе Уфы. Тамара Пушкарева выразила готовность рассмотреть условия аренды помещений для социальных предпринимателей. Рустем Ахунов пообещал содействие в экономической экспертизе социальных проектов.

Все эксперты высоко оценили потенциал выпускников очередного «Акселератора», их горячее желание изменить мир к лучшему и пожелали им успехов в бизнесе.

Отметим, что участники программы акселерации занимались бесплатно, пройдя предварительный конкурсный отбор, а доработать проекты им помогали опыт и советы профессионалов – известных предпринимателей республики, выступивших в качестве наставников.

Завершилась защита проектов вручением сертификатов их авторам – выпускникам второго «Акселератора социальных проектов».