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1 февраля 2017 г.

Башкортостан получит субсидии на инвесткредиты

Башкортостан получит субсидии на инвесткредиты

1,3 млрд рублей выделено из федерального бюджета республике в 2017 году на субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам.

С учетом республиканского софинансирования общая сумма господдержки по инвесткредитам составит 1,6 млрд.рублей, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ.
Эти средства будут направлены на возмещение процентных ставок по инвесткредитам, которые были заключены до 31 декабря 2016 года и прошли отбор в Комиссии по координации вопросов кредитования АПК Минсельхоза РФ.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, инвестиции, субсидии
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