Башкортостан получит субсидии на инвесткредиты

1 февраля 2017 г.

1,3 млрд рублей выделено из федерального бюджета республике в 2017 году на субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам.

С учетом республиканского софинансирования общая сумма господдержки по инвесткредитам составит 1,6 млрд.рублей, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ.

Эти средства будут направлены на возмещение процентных ставок по инвесткредитам, которые были заключены до 31 декабря 2016 года и прошли отбор в Комиссии по координации вопросов кредитования АПК Минсельхоза РФ.