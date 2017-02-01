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1 февраля 2017 г.
Башкортостан получит субсидии на инвесткредиты
1,3 млрд рублей выделено из федерального бюджета республике в 2017 году на субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам.
С учетом республиканского софинансирования общая сумма господдержки по инвесткредитам составит 1,6 млрд.рублей, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ.
Эти средства будут направлены на возмещение процентных ставок по инвесткредитам, которые были заключены до 31 декабря 2016 года и прошли отбор в Комиссии по координации вопросов кредитования АПК Минсельхоза РФ.
Лилия Ларина
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