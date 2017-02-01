Ключевые темы уфимской конференции по новым правилам кадастровой оценки земельных участков и недвижимости

1 февраля 2017 г.

На конференции будут обсуждаться вопросы введения с 1 января 2017 года целого ряда новшеств в сфере государственной регистрации прав на недвижимость и кадастрового учета, с которыми рано или поздно столкнется каждый участник рынка недвижимости.

1. В основу реформирования правового регулирования недвижимости положены идеи упрощения процедуры регистрации прав на недвижимость. Среди наиболее важных новелл Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» можно отметить следующие:

- произошло объединение двух реестров: Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН). Теперь действует Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), содержащий весь комплекс сведений об объекте недвижимости;

- упрощаются регистрационные процедуры. В некоторых случаях действует единая процедура государственной регистрации права и государственного кадастрового учета объекта – по одному общему заявлению;

- решение о государственной регистрации права и о постановке объекта на кадастровый учет принимает теперь один орган - Росреестр;

- сократились сроки регистрационных процедур.

Таким образом, ранее кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость были отдельными процедурами. Вначале объект недвижимости ставился на учет в Кадастровой палате и только после получения технических документов можно было обращаться в Росреестр за регистрацией права на объект. С 1 января 2017 года заявители могут получить услуги по кадастровому учету объекта недвижимости и регистрации прав на него одновременно. На такую процедуру требуется 10 дней после подачи одного заявления в регистрирующий орган.

Кроме того, законом введен принцип экстерриториальности регистрации права. Теперь место подачи заявления на регистрацию права не зависит от места нахождения объекта недвижимости. При этом необходимо отметить, что новый закон поможет исключить мошенничество с недвижимостью благодаря более эффективному межведомственному взаимодействию. Изменились объекты регистрации. Машино-место теперь может полноценно участвовать в гражданском обороте как самостоятельный объект недвижимости.

2. Новеллы Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» направлены на усиление контроля за проведением кадастровой оценки. Этот вопрос актуален, поскольку с 2014 года

налог на недвижимость определяется, в большинстве случаев, исходя из кадастровой стоимости.

Так, с 1 января 2017 года полномочиями по определению кадастровой стоимости наделены государственные бюджетные учреждения, создаваемые субъектами РФ. Помимо этого, в законе появился принцип экономической обоснованности проведения государственной кадастровой оценки. Этот принцип означает, что при определении кадастровой стоимости должны будут учитываться рыночные характеристики объектов недвижимости. Кадастровая оценка должна осуществляться на основании единой методики, которая разработана Минэкономразвития России.

Более подробная информация об этих и других изменениях в правовом регулировании государственной регистрации недвижимости и кадастровой оценки будет озвучена на конференции.

Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, Председатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников примет участие во всероссийской конференции на тему: «Актуальные вопросы государственной регистрации недвижимости и кадастровой оценки. Ожидания граждан и бизнеса», которая состоится 3 февраля 2017 года в Уфе.

Свое участие в конференции подтвердили сопредседатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев, член Президиума Ассоциации юристов России Владислав Гриб, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Андрей Назаров, член Президиума Ассоциации юристов России Илья Миронов, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктория Абрамченко, руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ Игорь Шеляков, руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по РБ Григорий Житенев, прокурор РБ Андрей Назаров, председатель Арбитражного суда РБ Игорь Арсенов, министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев.

В дискуссии примут участие эксперты, представляющие органы государственной власти, общественные организации, средства массовой информации, представители юридического сообщества, правоведы, политические деятели, действующие судьи. В рамках форума Председатель комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников представит новую книгу «Времена и право». В творении корифея юриспруденции говорится о развитии права как важнейшей системы регулирования межличностных и общественных отношений и одного из источников власти.

Организатором мероприятия выступает Башкортостанское отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Начало конференции в 15:30. Место проведения: г. Уфа, ул. Цюрупы, д.7, отель Sheraton Ufa, зал Grand Ballroom National. Программа мероприятия прилагается.

Обращаем ваше внимание, что конференции будет предшествовать пресс-конференция Председателя Ассоциации юристов России Павла Крашенинникова и сопредседателя Ассоциации юристов России Виктора Блажеева, председателя Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Андрея Назарова. Начало пресс-конференции в 12:00. Зал Аксаков-3 (второй этаж).

Аккредитация: Эльвира Азметова,

телефон - 8 903 312 70 50,

почта: azmetova.elvira@mail.ru

Участие в конференции бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Запись по телефонам:(347) 273-68-77, 273-69-60.