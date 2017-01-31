Три из пяти башкирских банков по итогам работы за прошлый год получили убытки

31 января 2017 г.

Суммы эти исчисляются сотнями миллионов рублей.

По данным отчетности Центробанка (http://www.cbr.ru/), «Социнвестбанк» получил убытков на 349 миллионов рублей. Это лучше, чем в году позапрошлом, в 2015-м убытки были на уровне 6 миллиардов. «Башкомснаббанк» отработал с минусом в 310 миллионов рублей. Хотя в 2015 году банк получил прибыль в 225 миллионов. Убытки «Уралкапиталбанка» составили без малого в 16 миллионов рублей, в 2015 году банк также получил убытки, правда, гораздо больше - 118 миллионов. А вот прибыль получили только два башкирских банка: «Промтрансбанк» и «Башпромбанк». Она исчисляется, в среднем, в 20 миллионов рублей.

Вот как прокомментировал эти цифры исполнительный директор «Уралкапиталбанка» Рустам Сафин: «Наш регулятор - Центробанк - ужесточил требования к оценке рисков, что повлекло за собой приведение деятельности банка к соответствию с новыми требованиями. Стоит отметить, что общая тенденция в банковской системе сейчас выравнивается. По итогам текущего года ожидается рекордная прибыльность банков. Поэтому убытки предыдущих лет можно объяснить общими кризисными явлениями в экономике». С ним согласен заместитель председателя Правления «Башкомснаббанка» Ирека Такиуллина: «Причиной получения убытков в декабре явилось разовое создание резервов на возможные потери по кредитам. Однако, в целом, результаты работы «Башкомснаббанка» за года оцениваются положительно. Собственный капитал банка увеличился более, чем на 700 миллионов рублей за счет вливаний со стороны акционеров. В январе и последующие месяцы планируется получение прибыли». Все точки над I в этом вопросе расставил Дмитрий Рудзит, пресс-секретарь Ассоциации кредитных и финансовых организаций РБ: «Деньги никуда из банков не ушли, они переместились из одной строки отчета в другую - ушли в резервы. Более того, «Башкомснаббанк» в прошлом году даже нарастил свой капитал - инвесторы добавили туда 700 миллионов рублей. Убыточность бывает и техническая, потому что регулятор велел банку увеличить резервы, переоценив риски по кредитам. Но это не значит, что банк терпит убытки. К этому нужно относиться спокойно».