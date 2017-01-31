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31 января 2017 г.

Три из пяти башкирских банков по итогам работы за прошлый год получили убытки

Три из пяти башкирских банков по итогам работы за прошлый год получили убытки

Суммы эти исчисляются сотнями миллионов рублей.

По данным отчетности Центробанка (http://www.cbr.ru/), «Социнвестбанк» получил убытков на 349 миллионов рублей. Это лучше, чем в году позапрошлом, в 2015-м убытки были на уровне 6 миллиардов. «Башкомснаббанк» отработал с минусом в 310 миллионов рублей. Хотя в 2015 году банк получил прибыль в 225 миллионов. Убытки «Уралкапиталбанка» составили без малого в 16 миллионов рублей, в 2015 году банк также получил убытки, правда, гораздо больше - 118 миллионов. А вот прибыль получили только два башкирских банка: «Промтрансбанк» и «Башпромбанк». Она исчисляется, в среднем, в 20 миллионов рублей.

Вот как прокомментировал эти цифры исполнительный директор «Уралкапиталбанка» Рустам Сафин: «Наш регулятор - Центробанк -  ужесточил требования к оценке рисков, что повлекло за собой приведение деятельности банка к соответствию с новыми требованиями. Стоит отметить, что общая тенденция в банковской системе сейчас выравнивается. По итогам текущего года ожидается рекордная прибыльность банков. Поэтому убытки предыдущих лет можно объяснить общими кризисными явлениями в экономике». С ним согласен заместитель председателя Правления «Башкомснаббанка» Ирека Такиуллина: «Причиной получения убытков в декабре явилось разовое создание резервов на возможные потери по кредитам. Однако, в целом, результаты работы «Башкомснаббанка» за года оцениваются положительно. Собственный капитал банка увеличился более, чем на 700 миллионов рублей за счет вливаний со стороны акционеров. В январе и последующие месяцы планируется получение прибыли». Все точки над I в этом вопросе расставил Дмитрий Рудзит, пресс-секретарь Ассоциации кредитных и финансовых организаций РБ: «Деньги никуда из банков не ушли, они переместились из одной строки отчета в другую - ушли в резервы. Более того, «Башкомснаббанк» в прошлом году даже нарастил свой капитал - инвесторы добавили туда 700 миллионов рублей. Убыточность бывает и техническая, потому что регулятор велел банку увеличить резервы, переоценив риски по кредитам. Но это не значит, что банк терпит убытки. К этому нужно относиться спокойно».

Эльвира Азметова
Теги: убытки, Социнвестбанк, Уралкапиталбанк, Башкомснаббанк
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