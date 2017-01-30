|USD
|60,1618
|EUR
|64,4333
|GBP
|75,4730
Нужны ли России частные тюрьмы?
Башкортостан снизил темпы добычи ископаемых
В ходе правительственного совещания министр экономического развития РБ Сергей Новиков озвучил предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2016 год.
Он отметил, что положительная динамика была достигнута в промышленности (темп роста составил 102,6%) и сельском хозяйстве (100,8%). Обеспечен рост заработной платы в номинальном и реальном выражении. Среднемесячная заработная плата выросла на 7% (за январь-ноябрь) и составила 27,3 тыс. рублей.
Достигнуто плановое значение по вводу жилья. В регионе построено 2,7 млн кв. м. Среди регионов ПФО по вводу жилья республика сохранила лидирующую позицию.
При этом снизились темпы добычи полезных ископаемых, не относящихся к топливно-энергетическим – 92,3% к уровню 2015 года. Также отмечено снижение оборота розничной торговли – 96,1%.
Было отмечено, что ряд территорий в связи с отрицательной динамикой развития отраслей не скорректировал «антикризисные» планы. Анализ ситуации в таких городах и районах будет проходить на заседаниях правительственной комиссии по обеспечению устойчивого развития.
Материалы на эту тему:
30 Январь 2017 г.
30 Январь 2017 г.
30 Январь 2017 г.
29 Январь 2017 г.
27 Январь 2017 г.