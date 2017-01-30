Нововведения в ККТ-онлайн

30 января 2017 г.

В июле 2016 года был принят 290 Федеральный закон об онлайн-кассах. Этот закон призван внести изменения в положения 54-ФЗ «О применении ККТ». По новым правилам все кассовые аппараты должны с 1 июля 2017 года передавать электронные копии чеков онлайн в налоговую.

Новшества затрагивают даже тех ритейлеров, которые раньше не работали с ККТ (контрольно-кассовой техникой). Онлайн-кассы для предпринимателей на ЕНВД и ПСН станут обязательными с 1 июля 2018 года.

Изменения 54-ФЗ - это самая глобальная реформа в ритейле за последние десять лет.

Как работает онлайн-касса и что теперь должно быть на чеке

Процесс продажи на онлайн-кассе теперь выглядит так:

Покупатель оплачивает покупку, онлайн-касса формирует чек.

Чек записывается в фискальный накопитель, где подписывается фискальными данными.

Фискальный накопитель обрабатывает чек и передает его в ОФД.

ОФД принимает чек и высылает фискальному накопителю обратный сигнал о том, что чек получен.

ОФД обрабатывает информацию и отправляет ее в ФНС.

Если нужно, кассир отправляет электронный чек на почту или телефон покупателя. Если покупатель попросил отправить электронную копию чека, то в бумажном нужно указывать электронную почту клиента или его абонентский номер. Адрес продажи варьируется в зависимости от вида торговли. Если касса установлена в помещении, то необходимо указать адрес магазина. Если торговля ведется с автомобиля, то указывается номер и название модели авто. Если товары продает интернет-магазин, то на чеке должен быть указан адрес сайта. Фамилию кассира не нужно указывать в чеках из интернет-магазинов.

Кто должен перейти на онлайн-кассы

Переход на онлайн-кассы проходит в несколько этапов и затрагивает:

предпринимателей, которые уже применяют ККТ,

торговцев акцизными товарами,

владельцев интернет-магазинов,

предпринимателей, оказывающих услуги населению и не применяющих кассы, в том числе ИП на ЕНВД, УСН и ПСН,

владельцев вендинговых и торговых автоматов, а также платежных терминалов.



Названные категории обязаны передавать копии чеков в ОФД и выдавать их клиентам. Предприниматели, которые используют бланки строгой отчетности (БСО), тоже попадают под нововведения. Форма бланков строгой отчетности меняется. С 1 июля 2018 года все БСО должны быть напечатаны при помощи специальной автоматизированной системы. Эта система - разновидность онлайн-кассы и она тоже передает данные онлайн.

Кто освобожден от онлайн-касс



От работы с кассами, как и раньше, освобождены: представители малого бизнеса, оказывающие услуги по ремонту обуви, продавцы на необорудованных рынках, торговцы продукции с цистерн и тележек, газетные киоски, люди, сдающие в аренду собственное жилье, организации с безналичной оплатой, кредитные организации и компании, занятые на рынке ценных бумаг, кондукторы и предприятия общественного питания в образовательных учреждениях. Религиозные объединения, торговцы предметов народного промысла и почтовых марок тоже могут продолжить работу без ККТ. Предприниматели в труднодоступных и отдаленных местностях могут работать без кассы. Правда, перечень таких областей определяют руководители на местах.

Можно ли предпринимателям модернизировать старую кассу или придется покупать новую контрольно-кассовую технику? Вот что по этому поводу сказали нашему корреспонденту в налоговой службе: «Ответ на данный вопрос могут дать поставщики ККТ и заводы изготовители в зависимости от того, какая была ранее установлена касса, но по сведениям заводов-изготовителей до 80% старых касс могут быть модернизированы до требований новых онлайн-касс. Модернизация касс может занять некоторое время».

Редакция «НУГ» спросила самих предпринимателей, что они думают об изменениях в применении системы ККТ-онлайн:

Николай Кочнев, владелец фирмы по туристическому оснащению «Роза ветров»: «Мы работаем через кассовый аппарат, и раз все к этому идет, то так тому и быть. Мы законопослушные граждане, как скажут, так и сделаем. Налоги надо платить». Наталья Баринова, управляющая магазином алкогольных напитков «Бирмингем»: «Проблема в том, что в нашем государстве все новшества не усовершенствованы. Запуск очередного несет определенные проблемы. Сторона, которая отчитывается, не может зарегистрироваться на сайте. Принимающая сторона не может принять. А так мы, конечно же, не против». Всеволод Спивак, владелец кофейни: «Внедрение ККТ онлайн, с одной стороны, логичный и инновационный шаг для повышения эффективности администрирования сборов налогов. С другой стороны, лично у меня вызывает опасение следующие аспекты: многие предприниматели работают «в серую». Это факт и это, по мнению государства, плохо. Но даже с учетом факта уклонения от уплаты налогов уровень доходности многих владельцев малого и среднего бизнесов таков, что люди постоянно стоят перед выбором: закрыть или продолжать мучиться. Без адекватного снижения налоговой нагрузки с учетом кризисных явлений такое «улучшение администрирования» может выкинуть за борт тысячи бизнесов и привести к росту безработицы и снижению занятости в сфере малого и среднего бизнеса. А именно этот сегмент сейчас и без этого на грани уничтожения. Видя, как работают информационные системы налоговой, службы судебных приставов, ГИБДД и прочих государственных информационных систем, я думаю, что количество зависаний попортит немало нервов малым предпринимателям».

Переход на онлайн-кассы с 2017 года - фактор, который напрямую влияет на дальнейшую работу бизнеса. Если вы планируете заняться переходом, скажем так, поздней весной, то есть все шансы запоздать с переходом на онлайн-кассу к июлю 2017 года. Опыт внедрения системы ЕГАИС для торговцев алкоголем показал, что предприниматели до последнего откладывают модернизацию оборудования. Это порождает много сложностей: производители онлайн-касс не успевают подготовить должным образом оборудование, логистические службы испытывают колоссальную нагрузку и срывают сроки, а магазины по всей стране простаивают без возможности законной торговли или торгуют с риском получить штраф. Чтобы замена ККТ на онлайн-кассу не доставила неприятностей, рекомендуем заняться этим вопросом уже сейчас.