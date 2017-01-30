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30 января 2017 г.

Китай рассматривает возможность инвестиций в дороги Башкортостана

Китай рассматривает возможность инвестиций в дороги Башкортостана

Бизнес-делегация из города Чунцин Китайской Народной Республики посетила Башкортостан с деловым визитом. Программа работы гостей включила ознакомление с перспективными проектами развития транспортной инфраструктуры РБ, а также обсуждение вариантов инвестирования в новые проекты, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

Представители строительного бизнеса КНР, входящие в состав делегации, посетили ряд транспортных объектов республики, чтобы на местности изучить планируемые проекты, в числе которых строительство автомобильной дороги в обход Бирска с мостом через реку Белую, а также обход Нефтекамска на границе с Удмуртией.

В столице республики китайским гостям были представлены проекты строительства автомобильных дорог – восточный выезд из Уфы через тоннель и мост через реку Уфа, соединяющий город с трассой М-5, а также мост через реку Белая в створе улицы Интернациональной с дальнейшим выходом к трассе М-7.

В ходе визита состоялся рад рабочих встреч. В частности, в Корпорации развития РБ прошла презентация проекта строительства на территории Башкортостана участка автомобильной дороги «Бавлы–Кумертау» в составе международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай», а также развития системы общественного транспорта Уфы – так называемого наземного метро. Были озвучены варианты инвестиционного участия, условия возврата вложенных средств, меры государственной поддержки.

– Мы приехали в Республику Башкортостан с целью узнать подробнее о проектах дорожно-транспортной инфраструктуры, увидеть своими глазами объемы работ, технику, людей. Нам важно понимать требования местных властей и учесть все детали для дальнейшей работы, – сообщил заместитель генерального директора Chongqing Construction Engineering Group Он Тиан Кун.

Китайские бизнесмены отметили, что внимательно изучат представленные Башкортостаном проекты и рассмотрят возможность участия в них, сообщает Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Китай, инвестиции
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