Инвесторы Зауралья получат дополнительные льготы

29 января 2017 г.

Депутаты Госсобрания РБ приняли соответствующий законопроект, в котром инвесторам снижают порог минимального объёма капитальных вложений.

Теперь претендовать на льготы могут те, кто направил в развитие бизнеса в этих районах не менее 10 миллионов рублей. Раньше взнос должен был сосатвлять не менее 30 миллионов.

Проектам, получившим статус приоритетных, предоставляется льгота на имущественный налог, по заниженной ставке будет рассчитываться и налог на прибыль. При этом срок действия льгот увеличивается с года до трёх, сообщает Минсельхоз РБ.

Как отметил председатель Госсобрания Константин Толкачёв, совершенствование законодательной базы в сфере поддержки предпринимательства и укрепление экономики станут ключевыми направлениями работы башкирского Парламента в весеннюю сессию.