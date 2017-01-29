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Нужны ли России частные тюрьмы?
Инвесторы Зауралья получат дополнительные льготы
Депутаты Госсобрания РБ приняли соответствующий законопроект, в котром инвесторам снижают порог минимального объёма капитальных вложений.
Теперь претендовать на льготы могут те, кто направил в развитие бизнеса в этих районах не менее 10 миллионов рублей. Раньше взнос должен был сосатвлять не менее 30 миллионов.
Проектам, получившим статус приоритетных, предоставляется льгота на имущественный налог, по заниженной ставке будет рассчитываться и налог на прибыль. При этом срок действия льгот увеличивается с года до трёх, сообщает Минсельхоз РБ.
Как отметил председатель Госсобрания Константин Толкачёв, совершенствование законодательной базы в сфере поддержки предпринимательства и укрепление экономики станут ключевыми направлениями работы башкирского Парламента в весеннюю сессию.
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