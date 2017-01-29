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29 января 2017 г.

Инвесторы Зауралья получат дополнительные льготы

Инвесторы Зауралья получат дополнительные льготы

Депутаты Госсобрания РБ приняли соответствующий законопроект, в котром инвесторам снижают порог минимального объёма капитальных вложений.

Теперь претендовать на льготы могут те, кто направил в развитие бизнеса в этих районах не менее 10 миллионов рублей. Раньше взнос должен был сосатвлять не менее 30 миллионов.

Проектам, получившим статус приоритетных, предоставляется льгота на имущественный налог, по заниженной ставке будет рассчитываться и налог на прибыль. При этом срок действия льгот увеличивается с года до трёх, сообщает Минсельхоз РБ.

Как отметил председатель Госсобрания Константин Толкачёв, совершенствование законодательной базы в сфере поддержки предпринимательства и укрепление экономики станут ключевыми направлениями работы башкирского Парламента в весеннюю сессию.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Зауралье, бизнес
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