Микрофинансовая поддержка малого бизнеса Башкортостана будет увеличена

27 января 2017 г.

В связи с востребованностью и эффективностью микрофинансовой поддержки малого бизнеса, Госкомитетом РБ по предпринимательству и туризму в 2017 году в Минэкономразвития России подана заявка на привлечение федеральных средств в размере 53 млн рублей.

За счет пополнения средств из федерального бюджета АНО «Башкирская микрокредитная компания» планирует в текущем году увеличить объем микрофинансовой поддержки малого бизнеса в нашей республике до 350 млн.рублей и сохранить ведущие позиции региона по объемам микрофинансовой поддержки малого бизнеса в ПФО РФ.

В прошлом году предпринимателям нашей республики оказана микрофинансовая поддержка на общую сумму 302,5 млн.рублей, что позволило обеспечить свыше 7 млрд.рублей годового объема выручки и сохранить в малом бизнесе более 2 тыс.рабочих мест.

Также в 2016 году начато предоставление инвестиционных займов в сумме до 3 млн.рублей сроком до 3-х лет на реализацию муниципальных бизнес-инициатив по развитию товарного производства. Это позволило по итогам года получить прирост объемов микрокредитования малого бизнеса в сфере сельского хозяйства (+71%) и производства (+45%).

Учитывая полученные результаты работы, Международное рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности АНО «МФО малого бизнеса РБ» на уровне А+.mfi «Очень высокий уровень надежности» со стабильным прогнозом развития. Рейтинговым агентством отмечена информационная открытость компании и прозрачность условий получения микрофинансовой поддержки по фиксированной процентной ставке 12,5% годовых.

Доступность микрофинансовой поддержки малого бизнеса на муниципальном уровне обеспечена за счет деятельности 10-ти офисов на территории республики, в т.ч. в моногородах.