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27 января 2017 г.

В Башкирии три озера переданы под товарное рыбоводство

В Башкирии три озера переданы под товарное рыбоводство

Как сообщает Министерство природопользования и экологии региона, три водоема на территории республики переданы в пользование под рыбоводство сроком на 25 лет.

Это озеро Синьгирево в Калининском районе Уфы и два озера в Кармаскалинском районе — Большой и Малый Каракуль. Аукцион по закреплению рыбоводных участков за пользователями в целях создания рыборазводных хозяйств ценных пород состоялся в Средневолжском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству в Самаре.

«Отныне на эти озера правила рыболовства на рыбоводные участки не распространяются, — пояснил ведущий специалист-эксперт отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Ралим Хажиев. — И пользователь вправе ограничить доступ граждан на водоем, запретить любительскую рыбалку».

В настоящее время объемы товарной рыбы, выращиваемой рыбоводными хозяйствами в республике, недостаточны для удовлетворения всех потребностей населения. Этот показатель составляет 1500 тонн в год. При этом, как отмечают специалисты, потенциал региона в этой сфере огромный. В общей сложности в текущем году планируется отвести под рыбоводство около 30 водных объектов.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, сельское хозяйство
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