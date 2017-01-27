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Государственный долг Башкортостана сократился на один миллиард рублей
Государственный долг республики по итогам 2016 года сократился на один миллиард рублей. Его объем составляет 23,6 млрд рублей против аналогичного показателя по итогам 2015 года в 24,6 млрд рублей.
Снижения удалось достичь за счет перевыполнения плана поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов. Башкортостан закрепил динамику 2015 года по сокращению объема госдолга и в очередной раз подтвердил статус региона с низкорисковым уровнем госдолга.
Снижение суммы госдолга и использование в течение последних трех лет механизма замещения рыночных заимствований более дешевыми в обслуживании бюджетными кредитами способствует сокращению расходов бюджета на обслуживание долга, что позволяет направлять сэкономленные на процентах средства на исполнение расходных обязательств республики. За 2015-2016 годы сумма экономии по расходам на обслуживание долга составила более 800 млн рублей.
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