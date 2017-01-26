Сведения о недвижимости для жителей Башкирии доступны в режиме реального времени

26 января 2017 г.

На сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) открыт доступ еще к двум сервисам, которые доработаны в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Ведомство запустило сервис по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн и сервис предварительной записи на прием документов.

Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» позволяет оперативно получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. С помощью сервиса заявитель может узнать о размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений. Кроме того, с его помощью интересующий объект можно найти по кадастровому или условному номеру, а также по адресу или номеру права. Также данный сервис покажет кадастровую стоимость объекта недвижимости.

Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит для получения услуг Росреестра.

Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию: «Проверка исполнения запроса» (статус учетно-регистрационной процедуры), «Проверка электронного документа» (печатное представление выписки и проверка корректности электронной цифровой подписи).

P.S.: Более подробную информацию по теме можно узнать 3 февраля на Федеральной конференции «Актуальные вопросы государственной регистрации недвижимости и кадастровой оценки. Ожидания граждан и бизнеса». Модератор: Председатель комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Место проведения: г. Уфа, ул. Цюрупы, д.7, отель Sheraton Ufa, зал Grand Ballroom National. Начало в 15:30.