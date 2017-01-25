КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|59,1489
|EUR
|63,4254
|GBP
|74,0603
курс ЦБ РФ на 26 января
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-6°
вечер -7°, ночь -5°, утро -10°
ЦИТАТА ДНЯ
"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
25 января 2017 г.
Индекс промпроизводства в Башкортостане превысил среднероссийский уровень
По итогам 2016 года индекс промышленного производства в республике составил 102,6%, сообщает Башкортостанстат.
Достигнутое значение превысило не только среднероссийский уровень – 101,1%, но и плановый показатель по республике, установленный на отметке 102,1%. При этом значительная динамика показателя отмечена в декабре месяце – 107,1% по отношению к декабрю 2015 года.
Среди отраслей наиболее высокий рост зафиксирован в обработке древесины – 136,9% к 2015 году, металлургическом производстве – 124,9%, изготовлении резиновых и пластмассовых изделий – 113,7%.
Лилия Ларина
Материалы на эту тему:
25 Январь 2017 г.
24 Январь 2017 г.
24 Январь 2017 г.