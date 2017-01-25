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25 января 2017 г.

Индекс промпроизводства в Башкортостане превысил среднероссийский уровень

Индекс промпроизводства в Башкортостане превысил среднероссийский уровень

По итогам 2016 года индекс промышленного производства в республике составил 102,6%, сообщает Башкортостанстат.

Достигнутое значение превысило не только среднероссийский уровень – 101,1%, но и плановый показатель по республике, установленный на отметке 102,1%. При этом значительная динамика показателя отмечена в декабре месяце – 107,1% по отношению к декабрю 2015 года.

Среди отраслей наиболее высокий рост зафиксирован в обработке древесины – 136,9% к 2015 году, металлургическом производстве – 124,9%, изготовлении резиновых и пластмассовых изделий – 113,7%.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, промышленность
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