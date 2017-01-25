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25 января 2017 г.

У «Оргнефтегаза» новый руководитель

У «Оргнефтегаза» новый руководитель

Решением совета директоров ООО «Научно-производственное объединение «Оргнефтегаз» руководство компанией возглавил Артем Киреев.

Артем Киреев родился 22 октября 1984 года в городе Стерлитамак Республики Башкортостан. В 2007 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2010 году присвоена степень кандидата экономических наук. В 2013 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе МВА «Взаимодействие бизнеса и государства». В 2016 году присвоена степень Doctor of business administration в Высшей школе корпоративного управления.                   

С 2007 по 2009 годы работал преподавателем Башкирского государственного университета. С 2010 по 2011 годы занимал должность заместителя заведующего кафедрой «Национальная экономика» по научной работе в Башкирском государственном университете. С 2011 года перешел на государственную службу в Министерство экономического развития Республики Башкортостан на должность начальника отдела экспертизы и сопровождения инвестиционных проектов.

С января 2013 года по май 2014 года возглавлял Управление по инвестициям и внешнеэкономическим связям Министерства экономического развития Республики Башкортостан.

С мая 2014 по октябрь 2016 года руководил в должности генерального директора ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан».

В рамках профессиональной деятельности имеет опыт работы в комиссии по реформированию экономики моногородов при Министерстве регионального развития РФ, подготовке инвестиционной стратегии и стратегии социально-экономического развития РБ, развитию программ комплексного освоения территорий в сфере социального жилья по линии Фонда развития жилищного строительства РФ, а также в ряде рабочих групп по развитию туристического и инновационно-промышленного кластеров РБ. 

Справка: Научно-производственное объединение «Оргнефтегаз» - один из лидеров российского рынка экспертизы промышленной безопасности объектов нефте-газотранспортной системы. За предыдущий 2016 год компания провела техническую диагностику и экспертизу промышленной безопасности на более 6000 объектах. Команда «Оргнефтегаз» организована из ведущих специалистов и экспертов неразрушающего контроля с большим опытом работ на объектах ПАО «Газпром», ПАО «АК Транснефть», НК «ЛУКОЙЛ», НК «Роснефть», ПАО «Башнефть», ПАО «Газпром нефтехим Салават», АО «Интергаз Центральная Азия» (Республика Казахстан). Основной вид деятельности компании - техническое диагностирование и экспертиза опасных производственных объектов ТЭК, подконтрольных Ростехнадзору России. Помимо основного вида деятельности по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности в планы компании входит выполнение функций системного оператора по материально-техническому и сервисному обеспечению предприятий ТЭК. Основная задача в текущем году заключается в выводе на рынок импортозамещающей продукции: нефтяных буровых штанг, камер пуска/приема скребков и диагностических снарядов, байонетных затворов, производство которых организовано на базе инжинирингового центра. Инжиниринговый центр, на базе которого организовано производство нефтепромыслового оборудования создан совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом. НПО «Оргнефтегаз» - индустриальный партнер УГНТУ.

Эльвира Азметова
Теги: Артем Киреев, Оргнефтегаз
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