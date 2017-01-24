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24 января 2017 г.

Сибайский цементный завод вошел в Перечень приоритетных инвестпроектов Башкортостана

Сибайский цементный завод вошел в Перечень приоритетных инвестпроектов Башкортостана

Проект по созданию завода по производству цемента в Сибае включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана.

Его инвестром является ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ». Общий объем инвестиций превысит 13,5 млрд рублей, планируется создать 200 новых рабочих мест.

Перечень приоритетных инвестиционных проектов региона сейчас включает в себя 66 проектов. Общая их стоимость оценивается в 435 млрд рублей, а количество новых рабочих мест превышает 21 тысячу.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Сибай, инвестиции
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