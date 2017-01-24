В Башкирии обсудили инвестиционный климат

24 января 2017 г.

Заседание региональной экспертной группы по реализации мероприятий в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата прошло в Уфе.

В рамках реализации мероприятий по Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в Уфе прошло рабочее заседание региональной экспертной группы по мониторингу внедрения регионального инвестиционного стандарта. Мероприятие провел директор Института экономики, финансов и бизнеса ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», общественный представитель автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Республике Башкортостан Рустем Ахунов. В работе экспертной группы приняли участие Советник генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Рустэм Давлетов, заместитель министра экономического развития, секретарь республиканского Проектного офиса по внедрению лучших практик инвестиционного рейтинга Гульнара Шафикова, исполнительный директор башкортостанского отделения «Деловой России» Альберт Гарипов, члены Проектного офиса, представители башкортостанской «Опоры России», Российского Союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РБ.

В ходе совещания обсуждались проводимые в республике мероприятия, направленные на совершенствование законодательства в области инвестиционного климата, выстраивание каналов прямой связи руководства республики с инвесторами и предпринимательским сообществом, повышение эффективности деятельности Общественного совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Республики Башкортостан. Гульнарой Шафиковой были озвучены ключевые направления деятельности в рамках реализации механизмов государственно-частного партнерства, оценки регулирующего воздействия, функционирования специализированной организации по поддержке инвесторов (АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»).

Также был рассмотрен вопрос формирования обновленного состава экспертной группы в рамках внедрения 12-ти целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Данные модели разработаны АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и одобрены Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на заседании Государственного совета Российской Федерации в октябре 2016 года.

Основная задача экспертных групп: объективно оценить результаты упрощения различных процедур для ведения бизнеса в таких сферах, как получение разрешения на строительство и территориальное планирование, регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества, осуществление контрольно-надзорной деятельности, каналы прямой связи инвесторов и руководства региона и другие. Реализация в регионах данной инициативы требует включения в данные органы новых экспертов, компетентных в сферах внедрения целевых моделей.

Было решено сформировать обновленные составы экспертных групп на основе предложений членов Проектного офиса и общественных организаций малого и среднего бизнеса.