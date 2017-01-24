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24 января 2017 г.

Доходы бюджета Башкортостана возросли более чем на 11%

Доходы бюджета Башкортостана возросли более чем на 11%

Министр финансов РБ Рида Субханкулова рассказала на правительственном совещании об исполнении консолидированного бюджета республики за 2016 год. По словам министра, республика завершила год, имея стабильную и устойчивую бюджетную систему.

По данным министерства, за 2016 год в консолидированный бюджет республики поступило 160,3 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов, что на 11,4% выше показателя 2015 года.

Основные источники поступлений – налог на прибыль организаций (почти 40 млрд рублей), налог на доходы физических лиц (32,2 млрд рублей) и акцизы (19,3 млрд рублей). Из федерального центра в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов поступило 32,6 млрд рублей.

Расходы бюджета республики за 2016 год исполнены в объеме 150,5 млрд рублей, на 4% больше чем в 2015 году. Отраслевая структура расходов бюджета традиционна. Больше всего средств направлено на выполнение в полном объеме социальных обязательств – это 70,6% расходов бюджета.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, бюджет
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