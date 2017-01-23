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23 января 2017 г.

На берегоукрепление реки Белой Башкортостан получит более одного миллиарда рублей

На берегоукрепление реки Белой Башкортостан получит более одного миллиарда рублей

Республике подтвердили выделение средств из федерального бюджета на реализацию второй очереди проекта по строительству с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белая. 

Стоит отметить, что кроме того строительство объекта финансируется и из республиканского и муниципального бюджетов, а работы завершатся в 2019 году.

Как сообщил начальник отдела реализации программ природопользования и управления имуществом Минэкологии РБ Эдуард Нагаев, на строительство второй очереди из бюджета республики выделяется более 1,3 млрд. рублей, из городского бюджета – более 63 млн. рублей. Таким образом, в общей сложности строительство второй очереди обойдется в 2,5 млрд. рублей.

Напомним, проект по строительству с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белая включен в перечень 100 социально-значимых объектов к 100-летию Республики Башкортостан. В целом предусмотрено четыре очереди. Процедура берегоукрепления включает в себя комплекс мероприятий. Во-первых, речь идет о частичной реконструкции уже имеющихся берегоукрепительных сооружений, во-вторых, - о строительстве новых сооружений. В результате общая длина берегоукрепления составит почти пять километров.

- Безусловно, проект включен в перечень 100 социально-значимых проектов заслуженно, - сказал министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Илдар Хадыев. – Эффект от его реализации ожидается колоссальный. Ущерб от возможного негативного воздействия вод, который в результате удастся предотвратить, исчисляется суммой почти 13 млрд. рублей. А в целом целесообразность строительства была продиктована необходимостью защиты жилого района города Уфы с населением более 1700 человек. Ведь ни для кого не секрет, что территория прибрежного участка Уфы периодически затапливается паводковыми водами, это район, подверженный развитию опасных физико-геологических процессов.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, субсидии
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