На берегоукрепление реки Белой Башкортостан получит более одного миллиарда рублей

23 января 2017 г.

Республике подтвердили выделение средств из федерального бюджета на реализацию второй очереди проекта по строительству с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белая.

Стоит отметить, что кроме того строительство объекта финансируется и из республиканского и муниципального бюджетов, а работы завершатся в 2019 году.

Как сообщил начальник отдела реализации программ природопользования и управления имуществом Минэкологии РБ Эдуард Нагаев, на строительство второй очереди из бюджета республики выделяется более 1,3 млрд. рублей, из городского бюджета – более 63 млн. рублей. Таким образом, в общей сложности строительство второй очереди обойдется в 2,5 млрд. рублей.

Напомним, проект по строительству с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белая включен в перечень 100 социально-значимых объектов к 100-летию Республики Башкортостан. В целом предусмотрено четыре очереди. Процедура берегоукрепления включает в себя комплекс мероприятий. Во-первых, речь идет о частичной реконструкции уже имеющихся берегоукрепительных сооружений, во-вторых, - о строительстве новых сооружений. В результате общая длина берегоукрепления составит почти пять километров.

- Безусловно, проект включен в перечень 100 социально-значимых проектов заслуженно, - сказал министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Илдар Хадыев. – Эффект от его реализации ожидается колоссальный. Ущерб от возможного негативного воздействия вод, который в результате удастся предотвратить, исчисляется суммой почти 13 млрд. рублей. А в целом целесообразность строительства была продиктована необходимостью защиты жилого района города Уфы с населением более 1700 человек. Ведь ни для кого не секрет, что территория прибрежного участка Уфы периодически затапливается паводковыми водами, это район, подверженный развитию опасных физико-геологических процессов.