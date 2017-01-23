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23 января 2017 г.

Башкортостан привлек четверть миллиарда рублей на поддержку предпринимательства в моногородах

Башкортостан привлек четверть миллиарда рублей на поддержку предпринимательства в моногородах

Республика в лице Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму второй год подряд заняла первое место в конкурсе по объему полученных федеральных средств для поддержки малого бизнеса в моногородах.

Объем привлеченной федеральной субсидии на данный вид поддержки составляет более 130 млн. рублей на шесть моногородов. Все моногорода республики: Кумертау, Нефтекамск, Учалы, Белебей, Благовещенск и Белорецк, приняли участие в конкурсе на предоставление федеральной субсидии.

Всего по итогам состоявшегося конкурса на поддержку малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан привлечено более 255 млн. рублей из средств федерального бюджета:

- на создание и развитие микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования – 53 млн. рублей;

- на создание и развитие Центра инноваций социальной сферы – 5 млн. рублей;

- на создание и развитие Центра поддержки предпринимательства – 30 млн. рублей;

- на мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательство -11,2 млн. рублей;

- на создание и развитие Регионального центра инжиниринга – 26 млн. рублей;

- на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах – 130 млн. рублей.

Стоит отметить, что в 2016 году регион также занял первое место в конкурсе среди регионов России по объему полученных федеральных средств для поддержки малого бизнеса в моногородах, а г. Кумертау – третье место среди всех городов России, после Москвы и Санкт-Петербурга.

В результате по предварительным данным монопрофильных муниципальных образований прямую финансовую поддержку (субсидии и гранты) получили более 180 субъектов малого и среднего предпринимательства, которыми создано более 470 новых рабочих мест и сохранено около 2500 рабочих мест. В пяти моногородах республики в 2016 году вновь зарегистрировано 1735 субъектов малого бизнеса.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, субсидии
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