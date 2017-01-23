В Башкирии упростилась процедура регистрации прав на недвижимость

23 января 2017 г.

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 218 «О государственной регистрации недвижимости», который предусматривает введение целого ряда новшеств в сфере государственной регистрации прав на недвижимость и кадастрового учета.

Так, теперь заявители могут получать услуги по кадастровому учету объекта и регистрации прав на него одновременно. До января 2017 года кадастровый учет и регистрация прав были разными процедурами. К примеру, раньше объект недвижимости нужно было вначале поставить на учет в Кадастровой палате и, получив на руки технические документы, обращаться в Росреестр за дальнейшей регистрацией права на данный объект недвижимости. Как минимум четыре раза нужно было посетить офисы приема документов. Сегодня создание Единого реестра недвижимости позволило обеспечить одновременное осуществление кадастрового учета и регистрации прав. В регистрирующий орган нужно подать одно заявление, по которому одновременно в течение 10 рабочих дней будут выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав.

За десять дней работы по новому законодательству Управлением Росреестра по РБ принято и обработано более 57 тысяч запросов и заявлений на получение сведений из ЕГРН, регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, включая единую учетно-регистрационную процедуру. В частности, за прошедший отчетный период в Управление от жителей Башкирии поступило более 28 тысяч заявлений на оформление прав собственности на объекты недвижимости. Учитывая короткие сроки оказания госуслуги, на сегодняшний день около 16 тысяч из них уже завершены, в том числе более 1000 сделок по единой учетно-регистрационной процедуре. Кроме того, сроки осуществления учета объекта недвижимости и госрегистрации прав по основным сделкам с недвижимостью сократились: с 10 до 5 рабочих дней - для кадастрового учета; с 10 до 7 рабочих дней - для госрегистрации прав; до 10 рабочих дней - в случае одновременного проведения учета и госрегистрации.

Новый закон помогает исключить мошенничество с недвижимостью благодаря более эффективному межведомственному взаимодействию между различными структурами, занятыми оказанием услуг гражданам, а также благодаря тому, что сегодня сделан существенный упор на оказание госуслуг Росреестра в электроном виде (в этом случае все отправляемые документы, включая заявление, должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью - такая подпись защищает заявителей от мошенничества). Электронную форму подачи документов уже широко используют органы государственной власти и муниципалитеты, нотариусы, а также крупные правообладатели. В 2016 году серьезную долю от общего количества заявлений, поданных в электронном виде на государственную регистрацию прав на недвижимость в Башкирии, составили граждане и юридические лица (почти 40% от общего числа). «С этого года нотариусы обязаны подавать нам сведения о тех, кто унаследовал недвижимость, а ЗАГСы - обо всех умерших, что также содействует защите прав граждан от мошенников», - добавляет помощник руководителя Управления Росреестра по РБ Наталья Шагиева.

Несомненно, новые законодательные и иные нормативно-правовые меры направлены на своевременное и качественное оказание государственной услуги по кадастровому учету и государственной регистрации прав на недвижимость.

P.S.: Более подробную информацию по теме можно узнать 3 февраля на конференции «Актуальные вопросы государственной регистрации недвижимости и кадастровой оценки. Ожидания граждан и бизнеса».

Место проведения: г. Уфа, ул. Цюрупы, д.7, отель Sheraton Ufa, зал Grand Ballroom National. Начало в 15:30.