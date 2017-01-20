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20 января 2017 г.
Центробанк отозвал лицензию на страхование по ОМС у СК «Башкортостан Медицина»
Банк России в пятницу отозвал лицензию на страхование по обязательному медицинскому страхованию у страховой организации «Башкортостан Медицина». Об этом сообщается на портале экономического аппарата.
Причиной отзыва лицензии стал отказ учреждения от проведения страхования по данному виду страхования. Согласно специализированным источникам, компания «Башкортостан Медицина» имеет девять отделов выдачи полисов в республике, семь из которых располагаются в Уфе. Главный отдел организации находится в столице Башкортостана.
Лилия Ларина
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