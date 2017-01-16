Предпринимателей Башкортостана интересуют продукты и торговля

16 января 2017 г.

С 2009 по декабрь 2016 года в Управление Роспотребнадзора по РБ поступило 9216 уведомлений начале осуществления предпринимательской деятельности, из которых зарегистрировано 7934 (86,1%).

В 2016 году поступило 947 уведомлений, зарегистрировано – 909 (96,0%), сообщает ведомство. Наибольшее количество обращений зарегистрировано от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЮЛ и ИП), осуществляющих свою деятельность в городах республики: Уфа (43,9%), Стерлитамак (5,5%), Нефтекамск (4,3%), Кумертау (3,7%), в Туймазинском (3,4%) районе. Не поступали на регистрацию уведомления из 2 районов республики: Балтачевский и Зилаирский.

Из 28 видов предпринимательской деятельности, регистрируемых Роспотребнадзором, зарегистрированы уведомления по 21 виду деятельности. За отчетный период не поступали уведомления о начале осуществления деятельности по производству кожи, изделий из кожи, в том числе обуви, мебели, тары и упаковки, строительных материалов и изделий, производству рафинированных масел и жиров, сахара, детского питания и диетических пищевых продуктов.

Наибольший удельный вес от общего количества зарегистрированных уведомительных видов деятельности занимали: предоставление услуг общественного питания – 36,9%, розничная торговля – 34,0%, предоставление бытовых услуг – 8,8%, турагентская деятельность – 5,5%, производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий – 5,4%.

В рамках реализации плана перехода Роспотребнадзора на оказание государственных услуг и осуществление государственных функций в электронном виде, Управлением осуществляется прием уведомлений через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – Единый портал) http://www.gosuslugi.ru/, а также по электронной почте rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru c использованием усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи (УКЭП). В электронном виде зарегистрировано 23 уведомления (21 – через Единый портал, 2 – по электронной почте), что составляет 2,5% от числа уведомлений, зарегистрированных в 2016 году.

Кроме того, специалистами Управления проводится предварительная проверка правильности заполнения уведомлений в формате электронных шаблонов через сайт http://egov.rospotrebnadzor.ru/. В 2016 г. поступило 175 проектов уведомлений, всем заявителям в установленном порядке направлены ответы.

Управление напоминает представителям бизнеса о возможности экономить время и средства и активнее пользоваться упрощенной процедурой подачи уведомлений на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

В целях дальнейшей оптимизации предоставления государственных услуг с 1 ноября 2014 г. ЮЛ и ИП предоставлена возможность подачи уведомлений через Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – РГАУ МФЦ) по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Новомостовая, д.8, его филиалы и отделения (https://mfcrb.ru), действующие на территории республики. За 2016 г. через РГАУ МФЦ, его филиалы и отделения поступило 89 документов, из них зарегистрировано 79 уведомлений, по 2 заявлениям в реестр уведомлений внесены изменения. Наиболее активно поступали уведомления из филиалов РГАУ МФЦ в городах Нефтекамск (16,9%) и Давлеканово (11,2%).

Предусмотрена ответственность ЮЛ и ИП за несоблюдение установленного порядка представления уведомлений (статья КоАП РФ 19.7.5-1): при непредставлении уведомления и за представление уведомления, содержащего недостоверные сведения, штраф для ИП составляет от 3 до 10 тысяч рублей, для ЮЛ – от 10 до 30 тысяч рублей.

По данным мониторинга качества государственных услуг, в течение года не зарегистрировано жалоб и обращений от ЮЛ и ИП на некачественное оказание государственной услуги по приему уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, иски в суды о признании незаконными действий (бездействия) должностных лиц Управления при предоставлении государственной услуги не подавались.