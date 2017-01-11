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11 января 2017 г.

Сельхозпредприятия Башкортостана получат льготное кредитование из средств РФ

Сельхозпредприятия Башкортостана получат льготное кредитование из средств РФ

52 республиканских проекта на общую сумму 1,2 млрд рублей отобраны Комиссией по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса Минсельхоза РФ.

При этом рассмотрены инвестиционные проекты, претендующие на субсидирование части процентной ставки.

Большинство проектов - по развитию молочного скотоводства, также есть по мясному скотоводству и производству овощей закрытого грунта, сообщает Минсельхоз РБ.

Тимур Сайфуллин
Теги: Башкортостан, инвестиции, сельское хозяйство
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