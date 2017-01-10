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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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Башкирские бизнесмены выехали во Вьетнам
Официальная делегация Башкортостана во главе премьер-министра правительства РБ Рустэма Марданова находится во Вьетнаме. Помимо представителей власти, в нее вошли руководители 15-ти предприятий республики, имеющих и планирующих бизнес с вьетнамскими партнерами.
В программе визита переговоры в правительстве Вьетнама, встречи с членами Торгово-Промышленной палаты Вьетнама и поездки на ведущие фирмы, в частности, агропромышленное предприятие True Milk и нефтяную компанию Petrovietnam.
Вторая половина визита башкирской делегации пройдет в южновьетнамской провинции Бария-Вунгтау. Будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством РБ и Народным комитетом провинции Бария-Вунгтау.
Важным стимулом для организации нынешней поездки во Вьетнам послужила состоявшаяся в октябре 2016 года в Уфе встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова с официальной делегацией Вьетнама во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом СРВ в РФ Нгуен Тхань Шоном. Именно тогда был подготовлен проект Соглашения о сотрудничестве Башкортостана с провинцией Бариа-Вунгтау.
– Наши отношения с бизнесом Вьетнама требуют активизации. На сегодняшний день товарооборот очень небольшой. Всего лишь на 15 млн долларов идёт поставка продукции во Вьетнам. А из Вьетнама мы практически ничего не получаем и не покупаем, – отметил Рустэм Хамитов. – Надо увеличивать объёмы поставок. Потенциал для этого есть. Нам нужны совместные производства, инвестиции.
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