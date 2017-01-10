КУРСЫ ВАЛЮТ
USD59,8961
EUR63,1125
GBP73,0014
курс ЦБ РФ на 10 января
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-15°
Небольшой снег
вечер -15°,  ночь -15°,  утро -16°
ЦИТАТА ДНЯ
"Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче"."Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче".
Президент России Владимир Путин.

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Зима, Башкортостан
Зима, Башкортостан
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
10 января 2017 г.

Башкирские бизнесмены выехали во Вьетнам

Башкирские бизнесмены выехали во Вьетнам

Официальная делегация Башкортостана во главе премьер-министра правительства РБ Рустэма Марданова находится во Вьетнаме. Помимо представителей власти, в нее вошли руководители 15-ти предприятий республики, имеющих и планирующих бизнес с вьетнамскими партнерами.

В программе визита переговоры в правительстве Вьетнама, встречи с членами Торгово-Промышленной палаты Вьетнама и поездки на ведущие фирмы, в частности, агропромышленное предприятие True Milk и нефтяную компанию Petrovietnam.

Вторая половина визита башкирской делегации пройдет в южновьетнамской провинции Бария-Вунгтау. Будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством РБ и Народным комитетом провинции Бария-Вунгтау.

Важным стимулом для организации нынешней поездки во Вьетнам послужила состоявшаяся в октябре 2016 года в Уфе встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова с официальной делегацией Вьетнама во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом СРВ в РФ Нгуен Тхань Шоном. Именно тогда был подготовлен проект Соглашения о сотрудничестве Башкортостана с провинцией Бариа-Вунгтау.

– Наши отношения с бизнесом Вьетнама требуют активизации. На сегодняшний день товарооборот очень небольшой. Всего лишь на 15 млн долларов идёт поставка продукции во Вьетнам. А из Вьетнама мы практически ничего не получаем и не покупаем, – отметил Рустэм Хамитов. – Надо увеличивать объёмы поставок. Потенциал для этого есть. Нам нужны совместные производства, инвестиции.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, бизнес
83 Оценить новость:  0  0
Отправить
В реестр значимых рынков Башкортостана включены придорожный сервис, производство овощей и мусор
9 Январь 2017 г.
В реестр значимых рынков Башкортостана включены придорожный сервис, производство овощей и мусор
В Башкортостане уменьшены сроки рассмотрения инвестиционных проектов
29 Декабрь 2016 г.
В Башкортостане уменьшены сроки рассмотрения инвестиционных проектов
Поддержка регионов будет увеличена на девять процентов
28 Декабрь 2016 г.
Поддержка регионов будет увеличена на девять процентов
Башкортостан занял первое место в ПФО по наименьшей сумме задолженности по заработной плате
28 Декабрь 2016 г.
Башкортостан занял первое место в ПФО по наименьшей сумме задолженности по заработной плате
Уфа впервые стала победителем по инвестициям среди городов-миллионников
28 Декабрь 2016 г.
Уфа впервые стала победителем по инвестициям среди городов-миллионников
ОСАГО может повыситься на 64%
27 Декабрь 2016 г.
ОСАГО может повыситься на 64%
АРХИВ [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль] [июнь]