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"Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче"."Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче".
Президент России Владимир Путин.

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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9 января 2017 г.

В реестр значимых рынков Башкортостана включены придорожный сервис, производство овощей и мусор

В реестр значимых рынков Башкортостана включены придорожный сервис, производство овощей и мусор

Глава республики распорядился дополнить Перечень социально значимых и приоритетных рынков.

Теперь в Дорожную карту вошли приоритетные рынки ‑ производства овощей открытого грунта, придорожного сервиса, а также обращение с твердыми коммунальными отходами.

Выбор основывался на итогах анализа проведенного опроса субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров, работ, услуг, показателях социально-экономического развития республики, статистических данных.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, предпринимательство
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