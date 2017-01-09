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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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В реестр значимых рынков Башкортостана включены придорожный сервис, производство овощей и мусор
Глава республики распорядился дополнить Перечень социально значимых и приоритетных рынков.
Теперь в Дорожную карту вошли приоритетные рынки ‑ производства овощей открытого грунта, придорожного сервиса, а также обращение с твердыми коммунальными отходами.
Выбор основывался на итогах анализа проведенного опроса субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров, работ, услуг, показателях социально-экономического развития республики, статистических данных.
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