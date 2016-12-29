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29 декабря 2016 г.

В Башкортостане уменьшены сроки рассмотрения инвестиционных проектов

В Башкортостане уменьшены сроки рассмотрения инвестиционных проектов

Постановлением правительства РБ внесены изменения в порядок рассмотрения и поддержки приоритетных инвестиционных проектов республики.

Сокращены сроки рассмотрения Минэкономразвития РБ инвестиционных проектов с 5 до 2 рабочих дней на соответствие документов требованиям к комплектности, форме и содержанию для включения проекта в перечень приоритетных. В случае не соответствия требованиям, инвестору предоставляется возможность в течение 15 рабочих дней устранить замечания и повторно направить документы на рассмотрение. Срок проведения экспертизы инвестиционных проектов органами исполнительной власти сокращается с 15 до 7 рабочих дней с даты поступления материалов.

Следующим нововведением является внедрение трехэтапного рассмотрения проектов с неподтвержденными источниками финансирования. Первый этап предполагает включение такого инвестпроекта в перечень намерений. Второй этап предусматривает включение проекта в перечень приоритетных при условии подтверждения финансового обеспечения. При этом проекты с уже подтвержденными источниками финансирования сразу рассматриваются для присвоения статуса приоритетных. По всем инвестпроектам финансирование должно быть подтверждено в размере не менее 50%. Третий этап состоит в заключении инвестиционного соглашения с предоставлением государственной поддержки и включением в реестр приоритетных.

Кроме того, постановлением утверждается методика расчета показателя бюджетной эффективности проекта, который определяется в тех случаях, когда заявитель предполагает получить государственную поддержку в виде льгот по налогам. Коэффициент бюджетной эффективности – это отношение суммы притоков бюджетных средств к сумме оттоков бюджетных средств.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, инвестции
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