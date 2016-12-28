Поддержка регионов будет увеличена на девять процентов

28 декабря 2016 г.

В следующем году поддержка регионов будет увеличена примерно на девять процентов по сравнению с уходящим годом. Об этом сегодня сообщил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев на совещании о мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017-2019 годах.

Общий объём межбюджетных трансфертов запланирован на уровне почти 1,6 трлн рублей. Дотации увеличиваются на 13 процентов, субсидии – почти на треть.

Премьер заявил, что уже подписаны постановления, которые вносят изменения в правила предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.

Дмитрий Медведев отметил, что от решения вопроса межбюджетных отношений зависят социальное благополучие регионов, их возможность наращивать экономический потенциал, справедливое устройство федеративных отношений и, в конечном счете, эффективность государственного управления. С начала следующего года регионы будут обязаны наращивать экономический потенциал и сокращать неэффективные расходы бюджетов, таким образом снижая уровень их дотационности. Премьер также напомнил, что со следующего года увеличиваются гранты регионам – с 5 млрд рублей до 20 млрд рублей – тем регионам, которые покажут наиболее высокие результаты по увеличению налогового потенциала за счёт экономического развития. Кроме того, принято решение оставлять в распоряжении регионов федеральную часть прироста налога на прибыль.

Дмитрий Медведев отметил, что внесены изменения в правила формирования, предоставления и распределения субсидий регионам из федерального бюджета. Это постановление, которое вступает в силу с 2018 года, предполагает новый подход к определению предельных уровней софинансирования. Ещё одно постановление утверждает правила предоставления бюджетных кредитов на следующий год. Это важный механизм, который уже позволил снизить долговую нагрузку на регионы за счёт замещения дорогих в обслуживании коммерческих кредитов. Всего на эти цели в бюджете следующего года было заложено до 200 млрд рублей, которые предназначены для частичного покрытия дефицитов региональных бюджетов по ставке 0,1 процента годовых, а также для финансирования мероприятий при ликвидации последствий ЧП по ставке 0 процентов годовых. Пресс-служба Главы Башкортостана сообщает, что в совещании принял участие Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.