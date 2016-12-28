Башкортостан занял первое место в ПФО по наименьшей сумме задолженности по заработной плате

28 декабря 2016 г.

На заседании Республиканской межведомственной комиссии заместитель министра труда Юрий Мельников подвел итоги ее работы: за год удалось ликвидировать и частично погасить задолженность в 223 организациях на общую сумму 612 млн рублей.

Но 1 декабря 2016 года просроченная задолженность по заработной плате в республике составляла 1,5 млн рублей и по сравнению с 1 ноября 2016 года снизилась в 2 раза или на 1,6 млн. По данным Росстата среди 14 регионов Приволжского федерального округа Башкортостан, имея наименьшую сумму задолженности по заработной плате, занимает 1 место.



В результате обсуждения члены РМК постановили: в связи с тем, что в соответствии с распоряжением правительства РБ ГУП «Уфимский лес» ликвидируется, задолженность по заработной плате в данной организации будет погашаться по мере реализации имущества; задолженность по заработной плате работникам ООО «БКС - Биострой» будет погашаться по мере реализации арестованного судебными приставами имущества; ООО «Производственно – строительный комплекс №6» рекомендовано разработать график погашения задолженности по налогам и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.