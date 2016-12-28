Уфа впервые стала победителем по инвестициям среди городов-миллионников

28 декабря 2016 г.

Столица республики заняла первое место по инвестированию и второе место как самое благоустроенное поселение России среди городов-миллионников. Об этом сказал на оперативном совещании мэр Ирек Ялалов.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования за 9 месяцев текущего года составили 69,3 млрд рублей. Это на 8,8 процентов превышает уровень аналогичного периода 2015 года. По итогам реализуемых и планируемых инвестпроектов создаются или уже есть 14 000 новых рабочих мест для горожан.

Крупные и средние предприятия Уфы произвели почти половину объема производства Башкортостана. Ими отгружено продукции собственного производства почти на 800 миллиардов рублей. Объем строительных работ превысил 80 млрд рублей, что на 6% выше уровня прошлого года.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило уровень долгосрочного кредитного рейтинга «ВВ-» по международной шкале. Прогноз по рейтингам – «Стабильный», ставший одним из лучших показателей среди городов страны.