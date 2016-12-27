ОСАГО может повыситься на 64%

27 декабря 2016 г.

По мнению экспертов, в следующем 2017 году стоимость страхования ОСАГО может возрасти на 64%.

Об этом говорит научное исследование, которое подготовила Независимый актуарный информационно-аналитический центр (НААЦ) на основании деятельности автостраховщиков. Такой солидный рост может потребоваться во избежание убытков в сфере автострахования.

Компании, реализующие полисы ОСАГО, давно жалуются на убыточность этого вида страхования. Даже несмотря на увеличение тарифов в октябре 2014 года (на 20–30%) и апреле 2015 (на 40%), выплаты превышают сборы. Страховщики обвиняют в этом, в частности, мошенников и автоюристов. Последние, по мнению страховых компаний, с помощью всяческих уловок и лазеек (как законных, так и нелегальных), через суд добиваются завышенных выплат. Только за год согласно подсчетам, такие перевыплаты принесли страховым компаниям ущерба на 18 миллиардов рублей.

Согласно результатам исследования НААЦ, в котором были проанализированы данные 78 страховых компании за последние три года, в 2017-ом для балансировки автогражданки нужно повысить базовые тарифы. Как сообщает «Коммерсант», получилось, что средний убыток для компании составляет 104,4 тыс. рублей. Российский союз автостраховщиков (РСА) недавно сообщил, что по итогам октября средняя выплата по ОСАГО выросла до 72,3 тыс. рублей, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В итоге, по расчетам НААЦ, базовая ставка для автомобилистов должна составить 8,2 тыс. рублей против сегодняшней верхней границы тарифа в 4,1 тыс. руб. Предлагается сразу несколько вариантов изменения тарифов – с учетом сохранения трендов на увеличение величины и частоты убытков, инфляции и прочего. Известно, что в настоящий момент Банк России также проводит мониторинг достаточности тарифов по ОСАГО.

Напомним также, что 23 июня 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий изменять тарифы по обязательному автострахованию в течение года после их установления. Кроме того, Минфин подготовил пакет поправок в закон об ОСАГО, который, в числе прочего, делает упор на ремонт поврежденного в ДТП транспорта вместо денежных выплат. На днях комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять этот проект в первом чтении. По мнению самих страховщиков, это поможет решить проблему перевыплат по плисам ОСАГО.

Но законопроект о приоритете натурального возмещения вреда над денежной выплатой по ОСАГО так и не был принят Госдумой в осеннюю сессию 2016 года вопреки ожиданиям страхового рынка и большой уверенности в этом Банка России. Депутаты Госдумы продолжат рассматривать резонансный законопроект сразу после новогодних праздников.

Ранее Министерство финансов РФ также внесло в проект поправок к закону об ОСАГО десятый повышающий коэффициент, который будет учитывать количество нарушений правил дорожного движения водителем. Для злостных нарушителей стоимость ОСАГО вырастет сразу в три раза. Как сообщают в Российском союзе автостраховщиков (РСА), они могут начать рассчитывать ОСАГО по новой формуле уже с 1 января 2017 года. Однако, Центробанк еще должен утвердить или скорректировать предлагаемые коэффициенты.

Но есть и хорошие новости для водителей. Страховые компании, работающие на рынке ОСАГО, с 1 января 2017 года будут обязаны продавать электронные полисы через Интернет. Пока эта функция носит рекомендательный характер.

В случае, если оформление электронного полиса ОСАГО будет невозможным из-за проблем с сайтом или технических неполадок, страховые компании обяжут незамедлительно информировать об этом Центробанк РФ. Также ЦБ РФ установил штраф в размере 300 тысяч рублей для тех компаний, которые не обеспечат возможность оформить полис ОСАГО онлайн.

Кстати, новый закон ужесточает ответственность покупателей электронных полисов. Если по какой-то причине клиент указал неверные данные, и стоимость страховки получилась меньше, чем положено, то страховая компания может регрессом взыскать с клиента всю выплату пострадавшему при наступлении страхового случая.