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26 декабря 2016 г.

В Башкортостане изменили условия закупок для малого бизнеса

В Башкортостане изменили условия закупок для малого бизнеса

Правительство республики внесло поправки в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сообщает Минэкономразвития РБ.

Ранее правило о предельном тридцатидневном сроке оплаты касалось лишь договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупки, проводимой только среди них. Теперь такое правило распространяется на закупки, участниками которых могут быть любые лица, и на закупки с условием привлечения к исполнению договора субподрядчиков или соисполнителей из числа субъектов МСП.

Изменились условия расчета совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками, в том числе с субъектами МСП. Закупки работ, услуг по строительству, реконструкции, капремонту и обслуживанию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капстроительства, а также по проектированию, строительству, эксплуатации, реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасных производственных объектов либо критически важных объектов ТЭК, в случае если цена договора превышает 400 млн. рублей, больше не учитываются.
 

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, малый бизнес
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