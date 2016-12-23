В Башкортостане создан Проектный офис по развитию моногородов

23 декабря 2016 г.

Правительство республики распорядилось создать Проектный офис по развитию монопрофильных муниципальных образований (моногородов). Этим же документом утверждается Положение данной структуры.

Целью создания Проектного офиса является организация планирования и контроля проектной деятельности по формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортной среды для организации жизнедеятельности населения на территориях монопрофильных муниципальных образований РБ.

Проектный офис организован для обеспечения реализации мероприятий стратегического направления «Моногорода» в рамках осуществления деятельности по внедрению проектно-ориентированной системы управления в РБ.

Справочно:

В соответствии с протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 года № 1 направление «Моногорода» входит в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования «пилотного» портфеля приоритетных проектов и программ.