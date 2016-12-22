Башавтотранс отправит на дороги 100 новых экоавтобусов

22 декабря 2016 г.

Завтра 23 декабря в Уфе премьер министр Республики Башкортостан Рустэм Марданов вручит ГУП «Башавтотранс» ключи от 100 экологичных автобусов. Новые НЕФАЗы работают на газе, а не на бензиновом или дизельном топливе, как прежние модели. В них есть специально оснащенная ступень для маломобильных граждан. Все автобусы оснащены системной навигации ГЛОНАСС.

Часть автобусов уедет в Мелеуз, Салават и Стерлитамак. Основной состав останется в Уфе, это объясняется тем, что в столице региона самый сильный пассажиропоток.

НЕФАЗы приобретены на бюджетные средства в рамках программы развития рынка газомоторного топлива и обновления автопарка государственного перевозчика.

Башавтотранс и ранее покупал такие автобусы, в частности в прошлом году перевозчик закупил 88 НЕФАЗов, и еще 51 в текущем. То есть пользователи общественного транспорта уже знакомы с этими автобусами. Транспорт закупался, как по линии федеральной поддержки, программа которой стартовала в 2014 году, так и за средства предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Башавтотранса.

Еще 100 новых автобусов удалось закупить благодаря республиканской адресной инвестиционной программе при поддержке Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству. На это из бюджета региона было выделено 647 миллионов рублей. Таким образом, парк государственного перевозчика обновился на 20 процентов. Однако, большая часть автобусов, а это 21 филиал Башавтотранса, пока на дизеле и бензине. В ближайшем будущем у предприятия стоят планы полного обновления всего автопарка.