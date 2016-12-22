По количеству легализованных граждан Башкортостан занял пятое место в России

22 декабря 2016 г.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РБ состоялась очередная видеоконференция по вопросу организации работы по снижению неформальной занятости на территориях республики, где заместитель министра Юрий Мельников озвучил результаты мониторинга теневой занятости.

Напомним, на 2016 год правительством Российской Федерации для нашей республики постановлена задача сократить численность экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте и не осуществляющих трудовую деятельность, на 59 656 человек.

«На данный момент благодаря совместной работе разных ведомств оформили трудовые отношения, ранее работавшие без трудового договора, 64463 работника, то есть выполнение контрольного показателя по республике составило более ста восьми процентов. Это пятая позиция среди субъектов РФ и вторая в ПФО», - подчеркнул Юрий Мельников.

Практика проведения еженедельных видеоселекторных совещаний с муниципалитетами посредством системы Skype была начата Минтрудом еще весной минувшего года и с тех пор еженедельно, по средам проводится тщательный анализ работы территорий по выявлению работодателей, выплачивающих зарплату «в конвертах» и по устранению данных нарушений трудового законодательства.