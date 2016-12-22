В Башкортостане на 7% увеличилась средняя зарплата

22 декабря 2016 г.

На видеоконференции заместитель министра труда Юрий Мельников озвучил статистические данные по республике. Так, по данным Башкортостанстата среднемесячная заработная плата одного работника за январь-октябрь 2016 года достигла 27 170 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%.

Она оказалась ниже среднероссийского темпа на 0,9 процентов (в РФ –35770 руб. – на 7,9%).

Реальная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен) за этот период составила 100,8%, что выше российского значения на 0,3% (в РФ – 100,5%). Между тем Гафурийский район в январе-сентябре текущего года по сравнению с январем-сентябрем 2015 года опустился по размеру заработной платы среди 62-х муниципальных районов и городских округов на 9 позиций с 46 на 55 место. В связи с чем на обратную связь с участниками видеоконференции был вызван глава администрации Гафурийского района Рамиль Бухаров.

С другой стороны, с целью демонстрации положительного опыта на обратную связь был приглашен глава администрации Ермекеевского района Ильшат Райманов. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий Ермекеевского района в январе-сентябре текущего года сложилась на уровне 23787,4 руб. и увеличивалась по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 13,0%, что составило 87,5% (в январе-сентябре 2015 года – 83,7%) от среднереспубликанского уровня.