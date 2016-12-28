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28 декабря 2016 г.
Новый год в Уфе начнет «Забег обещаний»
В Уфе 1 января состоится «Забег обещаний».
Принять участие в «Забеге желаний» могут все желающие, - сообщают организаторы акции и соорганизаторы Уфимского Международного Марафона. По предварительным подсчетам в мероприятии примут 300 человек. Дистанция маршрута составит 2017 метров. Зарегистрироваться на забег можно в социальных сетях.
Участники получат нагрудные номера, на которых нужно будет записать все то, что каждый хочет успеть сделать в наступающем году. Ради этих заветных мечтаний и организовывается забег.
Сбор участников в 11:30 возле отеля Hilton Garden Inn Riverside, старт пробега в 12:00. Каждому бегуну нужно иметь при себе новогодний колпак.
Марина Еникеева
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